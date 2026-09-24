Російський обстріл Київщини: пошкодження у пʼяти районах, троє поранених
Київщина пережила чергову ворожу атаку. За добу та ніч наслідки зафіксували у чотирьох районах області
Про це повідомляє голова Київської ОВА Тимур Ткаченко та пресслужба поліції, передає RegioNews.
Травмовані три людини. У Бучанському районі 76-річний місцевий мешканець дістав осколкові поранення, садна обличчя, він перебуває у стані емоційного шоку та стресу. Ще двоє чоловіків отримали тяжкі травми: один має відкритий перелом передпліччя, рвану рану надбрівної дуги та забій грудної клітки, а інший – рвану рану лобної ділянки голови. Обох госпіталізували.
Наслідки обстрілів у регіоні:
- У Бучанському районі пошкоджені 14 об’єктів. Серед них – шість приватних домоволодінь, складське, виробничо-складське та адміністративне приміщення, територія комунального підприємства, адмінбудівля, обʼєкт інфраструктури та два легковики.
- В Обухівському районі пошкоджені два приватні домоволодіння.
- У Фастівському районі — виробниче приміщення та транспортний засіб.
- У Вишгородському районі – обʼєкт інфраструктури.
- На Бориспільщині пошкоджено приватне домоволодіння.
На місцях подій продовжують працювати поліцейські та рятувальники.
Нагадаємо, в ніч на 24 вересня російські війська здійснили чергову атаку на Київ. Внаслідок ударів зафіксовані руйнування та пожежі у трьох районах міста. Загинули двоє людей, щонайменше вісім зазнали поранень.
Вранці у Дарницькому районі столиці внаслідок ворожого влучання загорілися припарковані автомобілі.