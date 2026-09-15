На Дніпропетровщині через російські атаки поранені двоє людей

Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська впродовж дня понад десять разів атакували три райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів та ударів поранень дістали двоє людей

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews .

Для атак російська армія застосовувала безпілотники, артилерію та авіабомби.

У Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Покровська та Червоногригорівська громади. Там пошкоджені заклади освіти, адміністративна будівля, багатоквартирні будинки, гаражі та автомобілі.

У Кривому Розі внаслідок атаки пошкоджена нежитлова будівля. Постраждав 37-річний чоловік.

Ще одна людина постраждала у Синельниківському районі. У Васильківській громаді внаслідок атаки знищений приватний будинок, а 86-річну жінку госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, що російські військові 15 вересня завдали удару безпілотником по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки 37-річний чоловік дістав поранення.