В Україну екстрадували колишнього міського голову Рахова

Фото: Офіс Генерального прокурора

Ексмера Рахова, який майже три роки перебував у міжнародному розшуку та двічі затримувався в країнах Європейського Союзу, екстрадували в Україну

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

10 вересня 2026 року його передали українській стороні в пункті пропуску "Порубне" на українсько-румунському кордоні.

Після повернення в Україну суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас суд визначив альтернативу — заставу в розмірі близько 333 тисяч гривень.

Прокуратура вважає визначений розмір застави недостатнім, зважаючи на те, що раніше чоловік ухилявся від правосуддя. Через це рішення суду в частині розміру застави оскаржуватимуть в апеляційному порядку.

За даними слідства, наприкінці 2025 року ексмера затримали в Чехії та заборонили йому залишати територію країни. Однак згодом він опинився в Румунії, де його затримали повторно. Після завершення необхідних екстрадиційних процедур його передали Україні.

За матеріалами слідства, експосадовець може бути причетний до завищення вартості робіт під час будівництва реабілітаційно-оздоровчого центру. За документами, роботи нібито виконали в повному обсязі, однак експертиза встановила невідповідність фактичних обсягів та вартості виконаних робіт задекларованим.

Чоловіку заочно повідомили про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, а також у службовому підробленні — за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Братиславі затримали колишнього високопосадовця Федерації футболу України, який роками переховувався від українського правосуддя.