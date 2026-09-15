На Прикарпатті чоловік продав чуже майно на понад 5 мільйонів
На Прикарпатті викрили чоловіка на шахрайстві. Він обманув знаймих на понад 5 мільйонів
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.
Чоловік отримав від знайомих дорогі автомобілі та документи на нерухомість. Він обіцяв їм вигідно продати майно. Проте в результаті власники лишились без грошей. Шахрай переоформлював автомобілі на інших осіб із підробленими документами.
Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві 77-річний чоловік віддав шахраям усі заощадження, повіривши, що спілкуєтся зі співробітниками Служби безпеки. Пенсіонер передав одному з учасників схеми понад 27 тисяч доларів, майже 13 тисяч євро та 1800 швейцарських франків.
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