На Буковині прокуратура вимагає довічного ув'язнення за повторне сексуальне насильство над дитиною

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На Буковині прокурори оскаржують вирок 59-річному чоловіку, якого засудили до 15 років позбавлення волі за систематичне сексуальне насильство

Про це повідомив Офіс Генпрокуратура, передає RegioNews .

Сторона обвинувачення вважає таке покарання недостатнім і наполягає на довічному ув’язненні.

Як повідомляється, перший злочин чоловік вчинив близько десяти років тому. Тоді він, за матеріалами справи, вчинив сексуальне насильство щодо 15-річної дівчини — онуки своєї співмешканки. Внаслідок цього дівчина завагітніла та народила дитину у 16 років.

Після цього бабуся, яка мала захистити онуку, переконувала її "примиритися" з кривдником. Чоловік тоді отримав умовне покарання.

Через десять років, за даними справи, він знову вчинив сексуальне насильство. Цього разу потерпілою стала його 9-річна донька — дитина, народжена внаслідок попереднього злочину.

За даними обвинувачення, чоловік погрожував дитині розправою над її молодшими сестрами, щоб змусити її мовчати. Про насильство стало відомо після роботи з дитиною психологів.

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому 15 років позбавлення волі.

Прокурори оскаржують вирок, вважаючи призначене покарання недостатнім з огляду на тяжкість злочинів та їхні наслідки. Вони наполягають на довічному позбавленні волі.

Нагадаємо, що у Києві суд визнав 45-річного чоловіка винним у систематичному зґвалтуванні двох малолітніх синів його співмешканки, а також у виготовленні та розповсюдженні порнографії, зокрема дитячої. Його засудили до довічного позбавлення волі.