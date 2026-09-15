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15 вересня 2026, 21:56

На Миколаївщині ворожий безпілотник поцілив у сільгосппідприємство

15 вересня 2026, 21:56
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Фото: поліція Миколаївської області
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У Миколаївському районі 15 вересня російські війська атакували безпілотниками сільськогосподарське підприємство. Внаслідок атаки поранений 46-річний чоловік

Про це повідомила поліція Миколаївської області, передає RegioNews.

"Сьогодні, 15 вересня, ворог атакував безпілотними літальними апаратами сільськогосподарське підприємство Миколаївського району. Внаслідок обстрілу 46-річний чоловік отримав поранення", — йдеться у повідомленні поліції.

Постраждалому медики надали необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Унаслідок атаки також пошкоджені сільськогосподарські приміщення та техніка.

Правоохоронці зафіксували наслідки російської атаки, зібрали та вилучили речові докази. За фактом порушення законів і звичаїв війни розпочато документування в межах статті 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що російські військові 15 вересня завдали удару безпілотником по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки 37-річний чоловік дістав поранення.

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