На Черкащині уламки ворожого БпЛА пошкодили приватну садибу

Фото: поліція Черкаської області

У Золотоніському районі Черкащини уламки збитого російського безпілотника впали на територію приватної садиби. Унаслідок цього пошкоджено житловий будинок та виникла пожежа. Попередньо, люди не постраждали

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews .

Під час відбиття повітряної атаки РФ уламки збитого БпЛА впали на територію приватного домоволодіння у Золотоніському районі.

Через падіння уламків загорілася будівля. Пожежу оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки поліції та інші профільні служби. Правоохоронці обстежують територію та встановлюють повний обсяг пошкоджень.

Травмованих на місці події не виявили.

Поліція закликає жителів Черкащини під час повітряної тривоги дотримуватися вимог безпеки та не наближатися до місць падіння уламків до завершення роботи вибухотехніків.

Нагадаємо, що російські військові 15 вересня завдали удару безпілотником по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки 37-річний чоловік дістав поранення.