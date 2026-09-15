На Херсонщині через ворожі обстріли загинула людина, четверо поранених

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Упродовж 15 вересня російські війська атакували Херсонщину ствольною артилерією та безпілотниками різних типів. Станом на 17:30 відомо про одну загиблу та чотирьох поранених

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews .

Близько 09:40 російські військові скинули вибухівку з безпілотника на одну з вулиць Херсона. Внаслідок атаки загинула 74-річна жінка, яка пересувалася містом.

Ще двоє людей постраждали в Херсоні через атаки російських дронів. Ще двоє цивільних отримали поранення у Білозерці.

Російські атаки також спричинили пошкодження приватних та багатоквартирних будинків, школи й легкових автомобілів.

За фактами російських атак прокуратура Херсонської області розпочала досудове розслідування за частинами 1 та 2 статті 438 Кримінального кодексу України — щодо воєнних злочинів.

Нагадаємо, що російські військові 15 вересня завдали удару безпілотником по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки 37-річний чоловік дістав поранення.