Зеленський заявив про дві спроби РФ атакувати його літак дронами у Молдові

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Про це президент України розповів в інтерв’ю CBS News, передає RegioNews .

За словами Зеленського, перший такий інцидент стався під час його перебування у Молдові. Президент пов’язав атаку з перебуванням там його літака.

"У Молдові перебував мій президентський літак, і саме тому вони атакували Молдову", — сказав Володимир Зеленський.

Він також повідомив про ще один подібний випадок під час повернення в Україну через Кишинів. За словами президента, тоді один або два російські безпілотники знову увійшли у повітряний простір Молдови.

Про цей другий інцидент раніше публічно не повідомляли.

Таким чином, Зеленський заявив про дві спроби атакувати його літак російськими дронами протягом останніх кількох тижнів, обидві пов’язані з перебуванням літака в Молдові.

Нагадаємо, що 8 вересня Зеленський разом з дружиною прилетіли до Норвегії, щоб узяти участь у похороні короля Гаральда, а також провести переговори з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Пізніше Стере розповів, що літак президента України мало не збив безпілотник під час зльоту з Молдови.