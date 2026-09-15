Зеленський заявив про дві спроби РФ атакувати його літак дронами у Молдові
Росія двічі протягом останніх тижнів намагалася атакувати безпілотниками президентський літак Володимира Зеленського
Про це президент України розповів в інтерв’ю CBS News, передає RegioNews.
За словами Зеленського, перший такий інцидент стався під час його перебування у Молдові. Президент пов’язав атаку з перебуванням там його літака.
"У Молдові перебував мій президентський літак, і саме тому вони атакували Молдову", — сказав Володимир Зеленський.
Він також повідомив про ще один подібний випадок під час повернення в Україну через Кишинів. За словами президента, тоді один або два російські безпілотники знову увійшли у повітряний простір Молдови.
Про цей другий інцидент раніше публічно не повідомляли.
Таким чином, Зеленський заявив про дві спроби атакувати його літак російськими дронами протягом останніх кількох тижнів, обидві пов’язані з перебуванням літака в Молдові.
Нагадаємо, що 8 вересня Зеленський разом з дружиною прилетіли до Норвегії, щоб узяти участь у похороні короля Гаральда, а також провести переговори з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Пізніше Стере розповів, що літак президента України мало не збив безпілотник під час зльоту з Молдови.