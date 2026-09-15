Удар КАБами по Ізюму: кількість постраждалих зросла до дев'яти
Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Ізюма Харківської області зросла до дев’яти людей
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, всім постраждалим медики надають необхідну допомогу.
Внаслідок атаки пошкоджено два багатоквартирні будинки, приватний будинок та адміністративну будівлю.
Ліквідація наслідків обстрілу триває.
Нагадаємо, вранці 15 вересня російські війська здійснили масований удар КАБами по Ізюму на Харківщині. Було відомо про двох постраждалих.
На Волині вночі внаслідок російського удару загорівся тепловозВсі новини »
15 вересня 2026, 10:57Ранкова атака на Київ: загинув чоловік, ще восьмеро людей постраждали
15 вересня 2026, 10:52Через ворожу атаку частина Запоріжжя залишилася без світла: загинув енергетик, є поранена
15 вересня 2026, 10:25
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
У Києві іноземець дав житло жінці, а потім зґвалтував її
15 вересня 2026, 14:45Удар РФ по Одещині: на птахофермі спалахнула пожежа
15 вересня 2026, 14:27В Укрнафті викрили мільйону схему: нове розслідування НАБУ
15 вересня 2026, 14:10Дружківка під ударами РФ: прикордонники показали кадри міста з дронів
15 вересня 2026, 13:45Допомога для військових – на продаж: на Запоріжжі викрили схему на понад 7 млн грн
15 вересня 2026, 13:38Львів'янин організував поїздки для ухилянтів за 11 тисяч "зеленими"
15 вересня 2026, 13:30На Вінниччині судитимуть чоловіка, який намагався викрасти 7-річну дівчинку
15 вересня 2026, 12:58Верховна Рада проголосувала за звільнення Кравченка
15 вересня 2026, 12:40На Буковині викрили черговий "шлях для ухилянтів" за $7000
15 вересня 2026, 12:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі блоги »