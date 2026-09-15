Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Подія сталася 8 липня цього року у Жмеринці. На одній із вулиць міста 40-річний чоловік схопив дитину та потягнув її у напрямку покинутого нежитлового будинку. Крики дівчинки почули місцеві жителі і прибігли на допомогу. Побачивши людей, нападник відпустив дитину та втік. Поліцейські затримали його неподалік – він ховався у кущах.

Наразі обвинувальний акт скерований до суду. Дії фігуранта кваліфіковані за ч. 2 ст. 146 КК України (викрадення людини, вчинене щодо малолітньої) та ч. 1 ст. 162 (порушення недоторканності житла).

Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві засудили чоловіка, який ґвалтував психічно хвору падчерку. Дівчина народила від нього дитину.