Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

На вулиці Калиновій горів приватний будинок. Вогнем були охоплені дах, перекриття та домашнє майно на площі 30 кв.м.

Під час гасіння та розбору конструкцій рятувальники виявили тіла трьох загиблих усередині оселі: двох жінок 66 і 47 років та 57-річного чоловіка.

Пожежу ліквідували. До робіт залучалися семеро вогнеборців та дві одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, на Київщині під час пожежі загинули двоє людей. Трагедія сталася в селі Літочки у Броварському районі.