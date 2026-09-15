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15 вересня 2026, 12:18

Операція "Вівальді": Білецький вперше розповів про наступ ЗСУ на півночі Донеччини

15 вересня 2026, 12:18
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Скриншот із відео
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Третій армійський корпус ЗСУ підтвердив проведення наступальної операції на півночі Донецької області

Про її результати повідомив командир корпусу Андрій Білецький, передає RegioNews.

За його словами, підрозділи в режимі інформаційної тиші ліквідували осередки російської інфільтрації та зачистили 75 км² території. Ще 10 км², як зазначається, вдалося звільнити.

У Третьому корпусі заявили, що внаслідок операції російські війська зазнали значних втрат. За попередніми даними української сторони, противник втратив близько 1500 військовослужбовців, понад 12 тисяч безпілотників, а також сотні одиниць бронетехніки, артилерії та автомобільної техніки.

Паралельно українські підрозділи безпілотних систем атакували логістичні маршрути російських військ. У Третьому корпусі стверджують, що через удари по об'єктах постачання росіяни перенесли частину забезпечення паливно-мастильними матеріалами до Воронезької області.

До операції залучили підрозділи 60-ї та 66-ї механізованих бригад, 125-ї окремої важкої механізованої бригади, Третьої штурмової бригади, 21-го окремого полку безпілотних систем KRAKEN, 3-го окремого розвідувального батальйону, 25-го окремого штурмового батальйону, а також підрозділи ССО, ГУР та ДПСУ.

Білецький назвав операцію "Вівальд", натякнувши, що нинішній етап є лише початком.

"Наша операція називається "Вівальді". А у Вівальді, як відомо, чотири сезони. І це – лише перший із них", – заявив бригадний генерал.

Водночас він закликав не поспішати з висновками щодо подальших цілей операції та стежити за офіційними повідомленнями української сторони.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що Україна погодилась не завдавати ударів по енергетичних об'єктах на території РФ, а росіяни нібито погодились робити те саме щодо Києва.

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