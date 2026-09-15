Операція "Вівальді": Білецький вперше розповів про наступ ЗСУ на півночі Донеччини

Скриншот із відео

Третій армійський корпус ЗСУ підтвердив проведення наступальної операції на півночі Донецької області

Про її результати повідомив командир корпусу Андрій Білецький, передає RegioNews.

За його словами, підрозділи в режимі інформаційної тиші ліквідували осередки російської інфільтрації та зачистили 75 км² території. Ще 10 км², як зазначається, вдалося звільнити.

У Третьому корпусі заявили, що внаслідок операції російські війська зазнали значних втрат. За попередніми даними української сторони, противник втратив близько 1500 військовослужбовців, понад 12 тисяч безпілотників, а також сотні одиниць бронетехніки, артилерії та автомобільної техніки.

Паралельно українські підрозділи безпілотних систем атакували логістичні маршрути російських військ. У Третьому корпусі стверджують, що через удари по об'єктах постачання росіяни перенесли частину забезпечення паливно-мастильними матеріалами до Воронезької області.

До операції залучили підрозділи 60-ї та 66-ї механізованих бригад, 125-ї окремої важкої механізованої бригади, Третьої штурмової бригади, 21-го окремого полку безпілотних систем KRAKEN, 3-го окремого розвідувального батальйону, 25-го окремого штурмового батальйону, а також підрозділи ССО, ГУР та ДПСУ.

Білецький назвав операцію "Вівальд", натякнувши, що нинішній етап є лише початком.

"Наша операція називається "Вівальді". А у Вівальді, як відомо, чотири сезони. І це – лише перший із них", – заявив бригадний генерал.

Водночас він закликав не поспішати з висновками щодо подальших цілей операції та стежити за офіційними повідомленнями української сторони.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що Україна погодилась не завдавати ударів по енергетичних об'єктах на території РФ, а росіяни нібито погодились робити те саме щодо Києва.

Читайте також: Мирна пауза чи новий етап війни