Львів'янин організував поїздки для ухилянтів за 11 тисяч "зеленими"

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Зловмисник обіцяв "клієнту" виготовити документи консульства однієї із країн, щоб той міг виїхати за кордон. Також він організовував транспортування військовозобов’язаного зі Львова до Закарпатської області. За свою послугу він попросив 11 тисяч доларів.

Зловмисника затримали, коли він отримував частину грошей. Тепер йому загрошує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.