На Буковині викрили черговий "шлях для ухилянтів" за $7000

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Правоохоронці викрили ділків з Чернівецької та Запорізької областей. За 7 тисяч доларів вони пропонували військовозобов'язаним "шлях за кордон"

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, передає RegioNews.

Місцевий житель Запоріжжя мав власні прайс-листи та чіткий розподіл способів втечі. Клієнтів він шукав через месенджер. Як з'ясували правоохоронці, піший перехід до Молдови довжиною приблизно в 3 км вартував 2000 доларів, автомобільний виїзд – 4000 доларів. При цьому за повний супровід від трансферу з міста до безпосереднього перетину кордону клієнти повинні були платити 8 тисяч доларів.

Також викрили жителя Буковини. Він давав "клієнтам" поради, як непомітно прибути до регіону та готував місце для тимчасового проживання. Потім він відвозив клієнтів на мікроавтобусі до прикордоння, де і розпочинався маршрут за кордон. За послуги він просив 7 тисяч доларів.

"Наразі слідчі поліції вже повідомили обом переправникам про підозру за ч. 3 ст. 332 ( Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дев'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше у Сумькій області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.