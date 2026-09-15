Допомога для військових – на продаж: на Запоріжжі викрили схему на понад 7 млн грн

Фото: Прокуратура України

У Запоріжжі суд визнав винними чотирьох людей, які за підробленими документами отримували гуманітарну допомогу та майно нібито для потреб військових частин. Загальна вартість отриманого перевищила 7 млн грн

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Схему організував військовослужбовець однієї з військових частин. До оборудки він залучив свою дружину, ще одного військового та цивільного спільника.

За даними прокуратури, учасники використовували підроблені листи, акти приймання-передачі та інші документи про потреби військових підрозділів. З ними вони зверталися до благодійних і громадських організацій, релігійної громади, підприємств та органу державної влади.

Щоб створити видимість передачі допомоги військовим, фігуранти готували фото- та відеозвіти. Частину отриманого майна вони надалі продавали.

У період із червня 2024 року до березня 2025-го таким способом вони отримали гуманітарну допомогу на 5,85 млн грн. Серед неї були турнікети, аптечки, гемостатичні бандажі, оклюзійні наліпки, шини, термобілизна, зимовий одяг, медичні засоби, засоби гігієни та продукти.

Крім того, за підробленими документами вони заволоділи майном Запорізької ОВА та одного з підприємств на понад 1,1 млн грн. Зокрема, йдеться про квадрокоптери з тепловізійними камерами, турнікети, бандажі, генератори та інше майно.

Ще понад 94 тис. грн становила вартість майна та матеріалів, якими фігуранти заволоділи у 2024 – на початку 2025 року.

Суд призначив організатору 7 років ув’язнення, цивільному спільнику – 5 років і 3 місяці. Дружині організатора та іншому військовослужбовцю призначили по 5 років позбавлення волі, однак звільнили їх від відбування покарання з випробуванням на три роки.

Організатору та цивільному спільнику також призначили конфіскацію майна.

Суд постановив солідарно стягнути з трьох засуджених 971 044 грн на користь Управління оборонної роботи Запорізької ОДА та 168 555 грн на користь підприємства як відшкодування матеріальної шкоди.

Частину вилученої під час розслідування гуманітарної допомоги вже передали благодійній організації.

Нагадаємо, прикордонники викрили 41-річного чоловіка з Львівської області. Він продавав автомобілі, які були зареєстровані як допомога для військових. Відомо про спробу продажу п’яти позашляховиків Toyota та Mitsubishi. За кожен автомобіль "бізнесмен" вказував ціну від 5 до 8 тисяч євро.