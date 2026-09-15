Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

До поліції 12 вересня звернулася мешканка Братської громади, яка повідомила про зникнення своєї 51-річної матері – жінка майже тиждень не виходила на зв’язок. Правоохоронці розпочали пошукову операцію, в межах якої опитали рідних, сусідів та знайомих.

Поліцейські встановили причетність до зникнення 54-річного співмешканця потерпілої, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців.

З'ясувалося, що під час спільного вживання алкоголю між парою виник конфлікт. У ході сварки чоловік завдав жінці удари стільцем по голові та тіло, від отриманих травм вона померла. Намагаючись приховати злочин, фігурант на візку вивіз тіло на сміттєзвалище наприкінці присадибної ділянки та присипав його землею і побутовими відходами.

Зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві військовий у СЗЧ під час сварки на дитячому майданчику вбив чоловіка. Після скоєного зловмисник переховувався за різними адресами, орендуючи квартири подобово.