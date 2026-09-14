На Київщині викрили угруповання на незаконному видобутку сапропелю

Фото: Київська обласна прокуратура

На Київщині трьом людям повідомили про підозру у незаконному видобуванні корисної копалини місцевого значення — сапропелю

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, через незаконний видобуток державі завдали збитків на понад 26,7 млн грн.

Як повідомляє Київська обласна прокуратура, незаконна діяльність тривала упродовж 2024–2025 років на території Ірпінської міської територіальної громади Бучанського району.

За даними слідства, один із підозрюваних організував видобування сапропелю без спеціального дозволу на користування надрами. Для цього він залучив працівників і забезпечив використання вантажівок, екскаваторів та навантажувача.

Дві інші підозрювані, за версією слідства, сприяли незаконній діяльності. Одна з них вела бухгалтерський облік, оформлювала необхідні документи та отримувала на власний банківський рахунок гроші від продажу видобутої сировини.

Інша, як стверджують правоохоронці, займалася пошуком покупців, рекламувала сапропель в інтернеті та соціальних мережах, а також домовлялася з клієнтами про його вартість, обсяги та доставку.

Загалом, за даними слідства, без відповідного дозволу видобули 16 411 кубометрів сапропелю, або понад 17,2 тисячі тонн.

Ринкова вартість видобутої сировини становить понад 16,1 млн грн, тоді як розмір збитків, завданих державі, оцінюють у 26 708 902 грн.

Організатору інкримінують організацію незаконного видобування корисних копалин у великому розмірі — ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 240 Кримінального кодексу України.

Двом іншим підозрюваним закидають пособництво у вчиненні цього кримінального правопорушення — ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 240 КК України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП у Київській області за оперативного супроводу працівників Департаменту забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами, Національної поліції України.

Сапропель — це природні донні відкладення прісних водойм, які утворюються із залишків рослин, водних організмів та мінеральних речовин. Він належить до корисних копалин місцевого значення.

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