Керував окупаційною бібліотекою та вихваляв прихід РФ: херсонцю оголосили підозру

Фото: Херсонська обласна прокуратура

61-річному жителю Херсона повідомили про підозру у колабораційній діяльності та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України й тимчасової окупації українських територій із використанням медіа

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, не пізніше 26 липня 2022 року чоловік погодився співпрацювати з представниками окупаційної влади та очолив незаконно створену ними "Херсонську обласну бібліотеку для юнацтва".

У вересні–жовтні 2022 року він брав участь у створенні відеосюжетів про роботу бібліотеки та проведення організованих там пропагандистських заходів. Матеріали були спрямовані на популяризацію окупаційної влади.

За даними слідства, чоловік також знімався у сюжетах проросійських медіа, де висловлювався на підтримку дій Росії та позитивно оцінював, на його думку, наслідки приходу РФ.

Таким чином, за версією слідства, перебуваючи на керівній посаді в незаконно створеній окупаційній установі, підозрюваний брав участь у підготовці інформаційних матеріалів для проросійських медіаресурсів і публічно підтримував державу-агресора та окупацію українських територій.

Йому інкримінують ч. 6 ст. 111-1 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України — колабораційну діяльність та виправдовування збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації.

За клопотанням прокурора суд обрав чоловікові запобіжний захід — тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що на Херсонщині внаслідок російських атак 14 вересня загинула одна людина, ще троє цивільних отримали поранення.