Росіяни запускають шахеди новим маршрутом з Криму

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Росіяни продовжують щодня атакувати українські міста. При цьому військові зазначають, що у ворога з'явились нові "маршрути запусків"

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зазначив, що окупанти почали запускати безпілотники новим маршрутом, а саме - з анексованого Криму. Він зазначив, що, ймовірно, запаси реактивних дронів у ворога закінчуються, а тому вони можуть вдаватись до комбінованих атак різними типами безпілотників.

При цьому Сергій Братчук заужив, що українська протиповітряна оборона адаптується та нарощує збиття на етапі підльоту.

Нагадаємо, раніше РФ атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М", S8000 "Бандероль", а також 196 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на чотирьох локаціях.