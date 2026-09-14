На Харківщині вітчима підозрюють у сексуальному насильстві щодо 13-річної падчерки

Фото: поліція Харківської області

У Златополі Харківської області 44-річному чоловіку повідомили про підозру у сексуальному насильстві щодо 13-річної доньки його дружини

Про це повідомила поліція Харкіської області,передає RegioNews .

За даними слідства, чоловік вчиняв щодо дівчинки дії сексуального характеру, коли її матері не було вдома.

Про неправомірні дії вітчима дівчинка розповіла бабусі під час перебування в неї. Жінка повідомила про це матері дитини.

У травні дівчинка знову розповіла бабусі про поведінку чоловіка. Коли мати приїхала забрати доньку, дівчинка відмовилася повертатися додому. Після цього бабуся звернулася до поліції.

Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження розслідують за ч. 4 та ч. 6 ст. 153 Кримінального кодексу України — сексуальне насильство.

10 вересня за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області чоловіку повідомили про підозру.

У разі доведення вини йому може загрожувати від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що в Одесі суд за клопотанням прокуратури обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу для 31-річної жінки та її співмешканця. Їх підозрюють у створенні та зберіганні матеріалів дитячої порнографії.