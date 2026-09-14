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Росіяни атакували цивільне авто на Херсонщині: загинув чоловік
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14 вересня 2026, 19:59

На Херсонщині через російські атаки загинула людина та троє дістали поранень

14 вересня 2026, 19:59
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Фото: прокуратура Херсонської області
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На Херсонщині внаслідок російських атак 14 вересня загинула одна людина, ще троє цивільних отримали поранення

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Російські військові протягом дня обстрілювали область ствольною та реактивною артилерією, а також атакували дронами різних типів.

За даними слідства, близько 08:30 російські військові атакували цивільний автомобіль у Херсоні за допомогою дрона. Травми, несумісні з життям, отримав чоловік 1982 року народження.

Ще троє місцевих жителів постраждали внаслідок атак російських БпЛА в обласному центрі.

Також у Херсоні внаслідок російських ударів пошкоджені багатоквартирні будинки, торговельний центр, медичні заклади, адміністративні будівлі, службовий та легковий автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів за ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Прокурори та слідчі поліції документують наслідки атак і встановлюють усі обставини воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Нагадаємо, що у ніч на 14 вересня, починаючи з 18:00 13 вересня, російські війська атакували Україну 108 ударними безпілотниками.

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