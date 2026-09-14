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14 вересня 2026, 18:34

На трасі Золотоноша–Умань автомобіль злетів у кювет: один загиблий та троє поранених

14 вересня 2026, 18:34
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Фото: поліція Черкаської області
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На Черкащині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 23-річний пасажир автомобіля. Ще троє людей, серед яких 22-річний водій, 16- та 20-річні пасажири, отримали травми та були госпіталізовані

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews.

Аварія сталася напередодні близько 22:00 на автодорозі Н-16 сполученням Золотоноша–Умань.

За попередніми даними поліції, 22-річний водій автомобіля Fiat рухався у напрямку Золотоноші. На певній ділянці дороги він допустив виїзд автомобіля на праве узбіччя, після чого машина з'їхала в кювет.

Унаслідок аварії 23-річний пасажир загинув. Водія автомобіля та двох пасажирів віком 16 і 20 років із травмами доправили до лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, якщо воно спричинило смерть потерпілого або тяжке тілесне ушкодження.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що у селі Хутори Черкаського району сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув пасажир легкового автомобіля, а водій отримав травми.

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