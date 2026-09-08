Віткофф і Кушнер знову приїдуть до України: Зеленський розповів про домовленість

Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський повідомив, що домовився з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером про їхній повторний приїзд до України

Про це, як інформує "Інтерфакс-Україна", глава держави заявив, відповідаючи на питання журналістів, передає RegioNews.

За словами Зеленського, важливо, щоб між візитами не було великих пауз. Він також зазначив, що американська делегація вже багато разів була в Москві, а нинішній візит до Києва став першим.

"Хочеться, щоб вони були частіше для того, щоб показувати баланс поваги і до Москви, і до Києва", – сказав президент.

Зеленський також розповів, що американська делегація могла приїхати до Києва літаком, однак через питання безпеки обрала потяг.

За його словами, Україна була готова прийняти американський літак в аеропортах "Бориспіль" та "Жуляни". Водночас Росія раніше завдавала ударів по злітно-посадкових смугах обох аеропортів.

Також розглядали варіант приїзду американських представників через білоруський Гомель, звідки вони могли б дістатися Києва автомобілем.

Зеленський припустив, що під час наступного візиту Віткофф і Кушнер можуть скористатися літаком. Він запропонував американській стороні залишити літак у Польщі або іншій сусідній з Україною країні, а до Києва приїхати українським президентським літаком.

Нагадаємо, 6 вересня до Києва прибули спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Вони провели зустріч із главою України Володимиром Зеленським. Переговори відбулися після візиту американських представників до Москви, де 5 вересня вони зустрілися з Володимиром Путіним.

У Києві сторони обговорили подальші кроки для просування мирного процесу, гарантії безпеки для України та питання військової підтримки.

Віткофф та Кушнер залишили Київ у ніч на 7 вересня спецпоїздом "Укрзалізниці".

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп 7 вересня може провести телефонні розмови з Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Згодом Віткофф заявив про "суттєвий прогрес" щодо переговорів із Україною та РФ.

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