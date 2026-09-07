Віткофф і Кушнер уночі залишили Київ спецпоїздом "Укрзалізниці"

Фото: "Укрзалізниця"

Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер у ніч на 7 вересня залишили Київ поїздом "Укрзалізниці"

Про це повідомила пресслужба УЗ, передає RegioNews.

В компанії зазначили, що для американських представників відправили спеціальний поїзд. В "Укрзалізниці" подякували Віткоффу та Кушнеру за візит і побажали їм якнайшвидше повернутися до України.

Також у компанії висловили сподівання, що майбутні поїздки американських представників охоплять не лише Київ, а й інші українські міста.

Що відомо про візит?

6 вересня до Києва прибули спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Вони провели зустріч із главою України Володимиром Зеленським.

Переговори відбулися після візиту американських представників до Москви, де 5 вересня вони зустрілися з Володимиром Путіним. Розмова тривали понад три години.

У Києві сторони обговорили подальші кроки для просування мирного процесу, гарантії безпеки для України та питання військової підтримки.

За підсумками зустрічі Віткофф заявив, що переговори були змістовними. Водночас про конкретні домовленості щодо завершення війни сторони не повідомляли.