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06 вересня 2026, 14:09

Після переговорів із Путіним: Віткофф і Кушнер прибули до України

06 вересня 2026, 14:09
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Фото: Tim Zadorozhnyy/The Kyiv Independent
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Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер 6 вересня вперше прибули до України. Їхній візит відбувається наступного дня після переговорів із російським президентом Володимиром Путіним у Москві

Про прибуття американських представників повідомив Kyiv Independent, передає RegioNews.

На вокзалі американську делегацію зустріли українські посадовці. Серед них — керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступник Сергій Кислиця, голова Служби зовнішньої розвідки України та голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Напередодні Віткофф і Кушнер провели у Москві понад три години переговорів із Путіним. За повідомленнями, зустріч була присвячена можливому завершенню війни Росії проти України. Деталей домовленостей за підсумками переговорів сторони не оприлюднили.

Перед зустріччю з американськими представниками президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною командою.

"Готові до розмови. Україна завжди є і буде конструктивною. Ми зацікавлені у наближенні завершення війни. Мир потрібен. Гарантії безпеки потрібні. Достойний характер повоєнного миру потрібен. Наші пропозиції підготовлені. Важливо працювати скоординовано, змістовно та реалістично", — написав Зеленський.

За даними Flightradar, літак із Віткоффом і Кушнером вилетів із московського аеропорту Внуково, після чого приземлився у Польщі. Звідти американські представники продовжили шлях до України.

Це перший візит Віткоффа та Кушнера до України. Поїздка є частиною дипломатичних зусиль адміністрації Трампа щодо припинення війни Росії проти України.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін нібито наказав не завдавати ударів по Києву протягом трьох діб, починаючи з опівночі 5 вересня.

Рішення пов’язане з підготовкою візиту до Києва спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

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Україна перемовини Путін Віткофф
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