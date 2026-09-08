Зеленський назвав країни, де може відбутися зустріч України, США та РФ

Фото: Офіс Президента

Тристороння зустріч України, США та Росії може відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах, Швейцарії, Туреччині або іншій країні

Про це, як інформує "Інтерфакс-Україна", глава держави заявив, відповідаючи на питання журналістів, передає RegioNews.

За його словами, Україна має запрошення від різних країн і досвід проведення таких переговорів.

Серед можливих тем зустрічі Зеленський назвав енергетику, експорт зерна та гуманітарні питання. Одним із пріоритетів президент назвав обмін військовополоненими.

"Треба не тільки обговорювати, а мати конкретний результат", – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна працюватиме над проведенням тристоронньої зустрічі, якщо на це погодяться всі сторони. За його словами, Київ хотів би провести її восени, а якщо вдасться – вже у вересні.

Нагадаємо, 6 вересня до Києва прибули спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Вони провели зустріч із главою України Володимиром Зеленським. Переговори відбулися після візиту американських представників до Москви, де 5 вересня вони зустрілися з Володимиром Путіним.

У Києві сторони обговорили подальші кроки для просування мирного процесу, гарантії безпеки для України та питання військової підтримки.

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