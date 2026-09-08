Атака дронів на Київ триває: росіяни вдарили по Голосіївському району
Ворог продовжує атакувати Київ безпілотниками. Нові наслідки зафіксовані у Голосіївському районі міста
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.
"У Голосіївському районі влучання в складську будівлю. Загоряння на даху", – йдеться у повідомленні.
Екстрені служби працюють на місці.
Нагадаємо, кількість загиблих у Києві внаслідок масованої атаки Росії з ночі 8 вересня зросла до трьох.
Вдень 8 вересня російські війська завдали удару безпілотником по бізнес-центру в Солом’янському районі Києва, де розташована студія телеканала "Ми – Україна" телемарафону "Єдині новини". Поранення дістали щонайменше п'ятеро людей.
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