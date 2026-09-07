Фото: Стів Віткофф / Х

Представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про "суттєвий прогрес" щодо переговорів із Україною та РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на його допис у соцмережі Х.

За його словами, за дорученням президента США Дональда Трампа американські переговорники відвідали Москву та Київ для сприяння подальшому діалогу між сторонами.

Віткофф зазначив, що перед поїздками Росія та Україна погодилися на триденний режим припинення вогню, який мав забезпечити можливість для проведення обговорень.

Спецпосланець Віткофф, Джаред Кушнер, а також представники Ради національної безпеки, Держдепартаменту та Міністерства фінансів США зустрілися з Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити пропозиції кожної зі сторін.

Віткофф підкреслив, що у Києві до делегацій також приєдналися радники з питань національної безпеки з Великої Британії, Німеччини та Франції для спільної роботи над подальшими кроками.

"Було досягнуто суттєвого прогресу, зокрема щодо узгодження графіку додаткових тристоронніх переговорів. Президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб зупинити вбивства та домогтися тривалого й міцного миру", – наголосив представник Трампа.

Нагадаємо, 6 вересня до Києва прибули спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Вони провели зустріч із главою України Володимиром Зеленським. Переговори відбулися після візиту американських представників до Москви, де 5 вересня вони зустрілися з Володимиром Путіним.

У Києві сторони обговорили подальші кроки для просування мирного процесу, гарантії безпеки для України та питання військової підтримки.

Віткофф та Кушнер залишили Київ у ніч на 7 вересня спецпоїздом "Укрзалізниці".

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп 7 вересня може провести телефонні розмови з Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

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