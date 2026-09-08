На Київщині автівка вилетіла з дороги та врізалася в дерево: четверо постраждалих
ДТП сталася поблизу селища Мощун у Бучанському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Рухаючись у напрямку села Горенка, 33-річний водій авто Mitsubishi Lancer не впорався з керуванням, з'їхав на узбіччя та врізався в дерево.
Внаслідок зіткнення травми різного ступеня тяжкості отримали четверо пасажирів легковика.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, 5 вересня близько 22:45 у Харкові Tesla влетіла в стовп. На місці загинули водій-нацгвардієць та пасажирка.
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