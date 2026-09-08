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08 вересня 2026, 13:11

Атака БпЛА на Запоріжжя: двоє людей дістали поранення

08 вересня 2026, 13:11
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Російські війська знову завдали удару безпілотником по одному з районів Запоріжжя

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Внаслідок удару ворожого БпЛА осколкові поранення дістали двоє людей.

Постраждалим надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 785 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Дванадцять людей постраждали внаслідок російських ударів.

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