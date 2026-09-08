Атака БпЛА на Запоріжжя: двоє людей дістали поранення
Російські війська знову завдали удару безпілотником по одному з районів Запоріжжя
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок удару ворожого БпЛА осколкові поранення дістали двоє людей.
Постраждалим надають необхідну допомогу.
Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 785 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Дванадцять людей постраждали внаслідок російських ударів.
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