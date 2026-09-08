Ховався вдома та передавав координати РФ: у Харкові затримали інформатора

Фото: СБУ

Служба безпеки затримала у Харкові ще одного російського інформатора. Місцевий чоловік, який ухилявся від мобілізації, почав збирати для російських спецслужб дані про українських військових

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік сам зв'язався з російськими спецслужбами через Telegram і запропонував їм допомогу у війні проти України.

За інструкціями кураторів він збирав інформацію про місця базування Сил оборони, які росіяни могли використовувати для підготовки комбінованих ударів керованими авіабомбами та безпілотниками.

Найбільше росіян цікавили координати запасних командних пунктів, місця зосередження військової техніки та логістичних складів українських захисників у Харкові.

Щоб отримувати потрібні відомості, чоловік завуальовано розпитував про них дружину та знайомих, оскільки сам майже не виходив із дому. Потім наносив геолокації українських об’єктів на Google Maps і додавав коментарі для подальшого звіту російським кураторам.

СБУ задокументувала діяльність інформатора та затримала його за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучили три смартфони, які він змінював для конспіративного спілкування з представниками РФ.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Він перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ затримала на Миколаївщині агента ФСБ. Ним виявився мобілізований місцевий житель, який коригував ворожі ракетно-дронові удари по підрозділах Сил оборони у Миколаївській та Одеській областях.