Трамп планує провести телефонні розмови з Путіним і Зеленським

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Президент США Дональд Трамп у понеділок, 7 вересня, може провести телефонні розмови з Путіним та президентом України Володимиром Зеленським

Про це повідомляє Kyiv Independent із посиланням на американського чиновника, передає RegioNews.

За даними видання, спочатку Трамп планує поговорити з Путіним, а потім із Зеленським.

Очікується, що розмови відбудуться після того, як американські представники поінформують президента США про результати останнього раунду переговорів.

За словами американського посадовця, телефонні розмови можуть відбутися протягом 7 вересня.

Нагадаємо, 6 вересня до Києва прибули спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Вони провели зустріч із главою України Володимиром Зеленським. Переговори відбулися після візиту американських представників до Москви, де 5 вересня вони зустрілися з Володимиром Путіним.

У Києві сторони обговорили подальші кроки для просування мирного процесу, гарантії безпеки для України та питання військової підтримки.