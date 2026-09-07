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Валерій Пекар Підприємець, викладач бізнес-шкіл info@regionews.ua
07 вересня 2026, 09:48

Трамп, Путін і Україна: хто на кого тиснутиме і чим це закінчиться

07 вересня 2026, 09:48
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Трамп прагне закріпити образ миротворця, але можливості тиску на Росію обмежені, тож основний тиск може припасти на Україну
Трамп прагне закріпити образ миротворця, але можливості тиску на Росію обмежені, тож основний тиск може припасти на Україну
Фотоколаж: ТСН
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Знову коротко опишу ситуацію.

1. Трампу потрібно виграти вибори, а для цього потрібно мати імідж миротворця.

2. В Ірані Трамп не може досягти нічого. Залишається російсько-українська війна.

3. Тиснути на росію Трамп не буде. Неважливо, хоче він чи не хоче, – він не може. Нема чим. Тиснути на росію може Китай, але він чекає, поки його про це попросять США, і виставить великий рахунок за допомогу.

4. Тому Трамп буде тиснути на Україну. Не тому, що хоче, а тому, що може.

5. Росія знову позначила максимально жорстку позицію. Причин дві. По-перше, Путін дійсно вважає, що йому цієї осені й зими все вдасться (ми не знаємо, що вважає Путін, але можемо бачити наслідки ухвалених рішень). Інформація, яка не відповідає картині світу диктатора, блокується на двох рівнях: на підході до кабінету та мозком самого диктатора. По-друге, краще за все Путіну вдається гра на підвищення ставок, а тут якраз пішла така гра.

6. Україна спробує дипломатичним і військовим способом скоригувати картину, яку бачать у Вашингтоні. Але це не матиме наслідків, бо Вашингтон дуже обмежений у своїх маневрах.

7. Європа налякана перспективами зміни влади у ключових країнах, тому зараз не буде робити різких рухів.

8. Отже, все це нічим не закінчиться. Розмови про великі прориви, які ви почуєте, – це дипломатичні танці. Це повідомлення не для вас. Все буде так, як було й раніше. Без очікувань. Тримайтеся й допомагайте іншим.

Тепер напишу те, що не сподобається.

Ми маємо досить непогану картину об'єктивно і водночас дуже погану суб'єктивно. Моральний дух почав падати у липні з моменту відставки уряду без всяких пояснень. Далі були всілякі інші розчарування (а ви не зачаровуйтеся), корупційна історія в ОП, перестрілка спецслужб, корупційна історія в генпрокуратурі, і у всіх є відчуття, що це не кінець. Коли йде такий процес, гарні новини в принципі не сприймаються або ж їм приписуються мінімальні вагові коефіцієнти. Щоб перебити одну погану новину, треба потопити не один, а десять крейсерів Чорноморського флоту. Розбомбити не десять, а сто НПЗ.

Навряд чи тут щось можна придумати, окрім поради Віктора Франкла: зосередитися на тому, що треба зробити сьогодні.

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Україна РФ війна Путін мир Трамп переговори про мир
 
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