Пошкоджені склади та будинки: у ДСНС показали наслідки масованої атаки на Київщину
Київщина перебуває під масованою атакою російських військ. Ворог завдає ударів по цивільних об’єктах та населених пунктах регіону
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Пошкодження житлового сектору, промислових і складських приміщень, а також транспорту зафіксовані в п'яти районах регіону:
- Білоцерківський район: пошкоджено виробниче та складське приміщення, дві багатоквартирні та один приватний будинок.
- Бориспільський район: зруйнована складська будівля, підприємство та 7 вантажних автомобілів.
- Броварський район: пошкоджені три приватні будинки та легкове авто.
- Фастівський район: зазнали пошкоджень три приватні будинки.
- Обухівський район: пошкоджені дві господарчі споруди та автомобіль.
Крім того, у Білій Церкві внаслідок ворожої атаки дістав поранення чоловік.
Підрозділи ДСНС працюють на всіх локаціях, ліквідовують пожежі, обстежують території та надають необхідну допомогу місцевим мешканцям.
Нагадаємо, вдень 8 вересня російські війська завдали удару безпілотником по бізнес-центру в Солом’янському районі Києва, де розташована студія телеканала "Ми – Україна" телемарафону "Єдині новини". Поранення дістали щонайменше п'ятеро людей.