Фото: ДСНС

Київщина перебуває під масованою атакою російських військ. Ворог завдає ударів по цивільних об’єктах та населених пунктах регіону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Пошкодження житлового сектору, промислових і складських приміщень, а також транспорту зафіксовані в п'яти районах регіону:

Білоцерківський район: пошкоджено виробниче та складське приміщення, дві багатоквартирні та один приватний будинок.

Бориспільський район: зруйнована складська будівля, підприємство та 7 вантажних автомобілів.

Броварський район: пошкоджені три приватні будинки та легкове авто.

Фастівський район: зазнали пошкоджень три приватні будинки.

Обухівський район: пошкоджені дві господарчі споруди та автомобіль.

Крім того, у Білій Церкві внаслідок ворожої атаки дістав поранення чоловік.

Підрозділи ДСНС працюють на всіх локаціях, ліквідовують пожежі, обстежують території та надають необхідну допомогу місцевим мешканцям.

Нагадаємо, вдень 8 вересня російські війська завдали удару безпілотником по бізнес-центру в Солом’янському районі Києва, де розташована студія телеканала "Ми – Україна" телемарафону "Єдині новини". Поранення дістали щонайменше п'ятеро людей.