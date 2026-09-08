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08 вересня 2026, 11:35

На Дніпропетровщині чоловік стріляв по мопеду та поранив 13-річного хлопця

08 вересня 2026, 11:35
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Фото: Прокуратура України
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На Дніпропетровщині 64-річному чоловіку повідомили про підозру після того, як він поранив 13-річного хлопця з пневматичної рушниці. Дитина отримала поранення грудної клітини та зараз перебуває в лікарні

Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, увечері 2 вересня чоловік був удома в Камяянському районі. Йому не сподобався шум із дороги, тому він узяв пневматичну рушницю, вийшов у бік проїзної частини та вистрілив у напрямку мопеда, який проїжджав повз.

За кермом мопеда був 13-річний хлопець. Куля влучила йому в груди.

Чоловіку повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні неповнолітнього. Слідство у справі триває.

Нагадаємо, на Хмельниччині затримали чоловіка, який влаштував стрілянину посеред вулиці. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Автоматичну зброю вилучили правоохоронці.

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