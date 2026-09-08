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08 вересня 2026, 11:52

РФ майже 5 годин атакувала Київ: уже 16 постраждалих, пошкоджено понад 50 об'єктів

08 вересня 2026, 11:52
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Фото: ДСНС Києва
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Унаслідок нічної комбінованої атаки Росії на Київ пошкоджені понад 50 об'єктів цивільної інфраструктури. Серед них – житлові будинки, гуртожиток, територія школи, магазини, АЗС та підприємство з виробництва борошна

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, передає RegioNews.

За його словами, руйнування зафіксували в багатьох районах столиці. У Солом'янському районі загинули двоє людей. Кількість постраждалих зросла до 16.

"Вибухи в Києві лунали майже п’ять годин. Рятувальники та поліцейські почали допомагати людям із перших хвилин атаки. Їм вдалося врятувати 13 людей, зокрема евакуювати мешканців із заблокованого приміщення у Голосіївському районі. Також під повторний удар потрапив транспорт ДСНС", – розповів Вигівський.

Наразі в столиці працюють понад 300 рятувальників і поліцейських. Вони гасять пожежі та розбирають завали на семи локаціях, документують наслідки атаки та приймають заяви про пошкоджене і знищене майно.

Вигівський також повідомив, що цієї ночі російські війська атакували Київщину, Харківщину, Дніпропетровщину, Запоріжжя та Сумщину.

Нагадаємо, в ніч на 8 вересня Росія здійснила масовану атаку по Україні, застосувавши ракети різних типів та 166 ударних безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

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