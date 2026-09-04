П'яний поліцейський на BMW насмерть збив велосипедиста на Львівщині

Фото: ГБР

Правоохоронні органи повідомили про підозру 31-річному поліцейському, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну ДТП у Самборі на Львівщині

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 29 серпня близько 9:50. Правоохоронець за кермом BMW рухався у напрямку Львова та наїхав на 65-річного велосипедиста.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Водія затримали. Огляд показав 1,7 проміле алкоголю в його крові.

Поліцейському оголосили підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху водієм у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Суд відправив підозрюваного під варту без права внесення застави.

Нагадаємо, на Рівненщині п'яний 17-річний водій автомобіля ВАЗ на смерть збив 26-річну вагітну жінку. Її дитину також не вдалося врятувати. Неповнолітнього керманича затримали.