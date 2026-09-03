1 вересня дві гучні заяви зробили журналісти і президент

1 вересня дві гучні заяви зробили журналісти і президент

Ілюстративне фото: mod.gov.ua

Журналісти вимагали публічної відповіді на гострі питання. Президент лякав світ українськими дронами. А ще очільник САП Клименко фактично звинуватив президента в корупції, натякнувши на "абсолютний імунітет". І це все на фоні безкінечних повітряних тривог, постійних вибухів, пожеж і руйнівних детонації.

Ви спитаєте який звʼязок між цими подіями? Давайте розбиратися.

Саме корупція, бажання заробити швидкі гроші разом з тотальною технічною некомпетентністю і загальною деградацією державного апарата лежить в основі всіх цих подій і гучних заяв.

З осени 2023 року, коли в Україну прийшли перші західні гроші на виробництво зброї, почався стрімкий зріст виробництва дронів, а поруч з ними росли корупція і лобізм з боку впливових посадовців і депутатів, які раптово виявилися фахівцями з дронів і дроновими олігархами.

В наслідок олігархізації ринку дронів ми маємо кілька великих монополій, реальними власниками яких є не умовні "штілермани" і "генерал черешня", а безумовно всім відомі в країні люди, які формують політику і визначають практику застосовування дронів.

В підсумку маємо негнучку, корумповану систему, орієнтовану на "вал" дронів, дронів-перехоплювачів, всього більш-менш "простого" – памʼятаєте заяви Штілермана, що його дрони і ракети "дуже прості"? – що можна легко зробити в великої кількості і дорого продати.

Тому і лунають час від часу заяви про 3000 ракет, 100000 дронів, мільйон дронів, 1000 дронів на добу – які аж ніяк не націлені на якість, ефективність і нові спроможності дронів. Тому ми і прогавили масову появу у противника дронів на оптоволоконі на початку 2024 року, хоча перші зʼявилися ще у 2022 році. Проґавили масові застосування реактивних шахедів і бандеролей в цьому році, хоча перші зʼявилися ще рік тому.

Система, орієнтована на "вал" з довгостроковими мільярдними контрактами, буде виробляти непридатні для використання фпв, бомбери, розвідники мідлстрайкі і діпстрайкі, перехоплювачі, умови закупівлі яких були визначені півроку тому, і за цей час вони перестали відповідати реаліям бою, які стрімко змінюються.

Тому ми і зустріли масову появу реактивних дронів з повільними дронами-перехоплювачами, які не можуть їх наздогнати. Причина одна – дрони-перехоплювачі з китайських комплектуючих, надруковані на 3d принтері не потребують великих коштів і термінів на розробку, а збирати їх можуть студенти і пенсіонери без досвіду. А ось розробити ракету, радар ППО, зробити зенітно-ракетний комплекс для боротьби зі швидкісними цілями від дронів, КАБів до крилатих ракет і авіації – складно, дорого, потребує років.

Тому такими довгостроковими високотехнологічними проєктами в нас займаються божевільні приватні інвестори, фактично – благодійники, а також кластер brave1, який багато робить в цьому напрямку.

Якоїсь державної програми розвитку ППО як не було, так і не має. Є гучні заяви про міфічне ліцензійне збирання "Петріотів", і повідомлення про розробку чергових, тепер реактивних дронів-перехоплювачів, які нас, нібито, врятують. Не врятують, бо на таких швидкостях людина-оператор не може замінити автоматику, радар, головки самонаведення, тощо. Це тупик.

І ось щоб заглушити постійне виття сирен протиповітряної оборони, вибухи, резонансні справи антикорів, які все ближче підбираються до корупції в оборонці, перебити гучні заяви журналістів, які вдягнули на себе мантії безкомпромісних судів совісті, зʼявляється шокуюча заява президента, яка, нібито, нікому не погрожує, але обіцяє закрити небо над росією.

В реальності це робилося і робиться з 2023 року. Поява українських дронів в польотній зоні цивільної авіації приводить к закриттю аеропортів, паралізує повітряний трафік. Це відбувається кожен тиждень по кілька разів, а рік тому московські аеропорти були тижнями паралізовані через дрони, які намагалися атакувати москву.

Це, звичайно, наслідки російської агресії. Але досі це не робилося спеціально, хоча закриття аеропортів, десятки мільйонів доларів втрат у ворога - приємний бонус при проведенні бойових операцій. Але, але… прямі погрози, нехай і в формі попередження на адресу авіакомпанії і страховиків – це дуже невдалий шаг, який на заході, нашими партнерами (на думку путіна плювати) може бути розцінений як загроза прямих атак по аеропортах і цивільної авіації. Україна навіть ICAO попередила, що польоти в росію тепер небезпечні.

На що очікувати?.. Навряд чи хтось віддасть наказ атакувати аеропорти і знищувати пасажирські літаки, і це не так-то просто – ворог прикриває всі аеродроми засобами ППО, на відміну від торгівельних складів і НПЗ.

Проте сама ця неоднозначна, різка заява президента може бути використана Кремлем для влаштування кровавих провокацій на пасажирських перевезеннях, в чому неодмінно звинуватять Україну. І треба також враховувати, що західні партнери, які на сто відсотків фінансують виробництво українських дронів і ракет, можуть поставити "шлагбаум" на шляху грошей в Україну, і тоді точно ніхто нікуди не полетить.

На мою думку, краще вийти на пряму комунікацію з суспільством і бізнесом, з людьми, яки страждають від повітряного терору ворога, запропонувати якісь дієві програми державної підтримки і компенсації.

Вийти на пряму комунікацію з розробниками систем ППО, а не з великим бізнесом, який на них заробляє. Потрібна консолідація всіх зусиль для того, щоб закрити небо над Україною для ворога, а не над росією для міжнародних авіаперевізників. Це значно важливіше.

Ну і треба, нарешті, відповісти на запитання незалежних журналістів, які висловлюють думку великої частини активного суспільства.

Вибачте за поради, пане президенте. Добре, що не вимоги.