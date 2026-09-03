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03 вересня 2026, 20:55

У ДБР почали розслідування щодо перестрілки між СБУ та ГУР

03 вересня 2026, 20:55
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Фото з відкритих джерел
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У Державному бюро розслідувань розпочали з'ясовувати обставини конфлікту між працівниками ГУР та СБУ. Перші підозри вже повідомлені

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

У ДБР розповіли, що інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 345 та ст. 348 Кримінального кодексу України. Йдеться про перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу та посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Відомо, що підозри оголосили:

  • співробітнику СБУ за ч. 2 ст. 365 КК України;
  • військовослужбовцю ГУР МО України за ст. 348 КК України.

Також генеральний прокурор України Руслан Кравченко додав, що уже призначена низка експертиз. Ці експертизи повинні дати чіткі відповіді щодо застосування зброї.

Нагадаємо, раніше заступник командира Російського добровольчого корпусу (РДК) Степан Каплунов заявив, що Служба безпеки України затримала його через підозру у співпраці з ФСБ, а під час перебування під вартою чинила на нього психологічний та фізичний тиск.

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