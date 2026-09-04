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04 вересня 2026, 08:56

Наслідки масованої атаки на Одещину: один загиблий, п'ятеро постраждалих

04 вересня 2026, 08:56
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Фото: ОВА
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У ніч на 4 вересня російські війська масовано атакували цивільну інфраструктуру Одещини безпілотниками. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, п’ятеро постраждали, серед них – дитина

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

В Одесі ворожий удар спричинив руйнування в дев’ятиповерховому будинку, де знищені квартири з 6-го по 8-й поверх. Пошкоджень зазнали сусідні багатоповерхівки та 28 припаркованих автомобілів. Внаслідок влучання загинув чоловік, три жінки отримали травми.

На інших локаціях внаслідок влучань знищені приватний двоповерховий будинок та нежитлова будівля, ще два приватних будинки пошкоджені. На цих об'єктах постраждали чоловік і дитина.

Усі пожежі, що виникли через обстріл, ліквідовані.

На місцях працюють рятувальні та екстрені служби. Триває робота з ліквідації наслідків.

Нагадаємо, у Кропивницькому внаслідок ударів російських військ реактивними дронами постраждала людина. Поошкоджено покрівлю багатоповерхового будинку та підприємства.

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