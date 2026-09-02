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02 вересня 2026, 12:57

У СБУ заявили про збройний напад на своїх працівників: є поранені та затримані

02 вересня 2026, 12:57
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Фото: соцмережі
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СБУ повідомила про збройний напад на слідчу групу під час розслідування теракту ФСБ

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Співробітники спецслужби проводили невідкладні слідчі дії в межах розслідування терористичного акту, який, за даними спецслужби, організувала ФСБ Росії.

Під час обшуку за однією з адрес група людей здійснила збройний напад на оперативно-слідчу групу СБУ. Нападники намагалися перешкодити проведенню слідчих дій та заблокували автомобілями проїзд правоохоронців.

Для припинення нападу та забезпечення безпеки слідчих залучили спецпідрозділ Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ. Під час припинення збройного спротиву правоохоронці застосували зброю.

Унаслідок інциденту є поранені серед нападників. Усіх їх затримали.

Під час першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що затримані належать до одного з підрозділів Сил оборони України. У них вилучили зброю та документи.

Наразі встановлюються всі обставини події та роль кожного з учасників. Також вирішується питання щодо остаточної правової кваліфікації їхніх дій.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, 2 вересня СБУ заявила, що спільно з ГУР запобігла теракту, який ФСБ РФ нібито готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну. Інших деталей спецслужба не надала.

Аналогічне повідомлення з’явилося на офіційних сторінках ГУР, однак згодом його видалили.

Того ж дня поліція перекрила вулицю Юрія Шумського у Дніпровському районі Києва. За даними "Української правди", там відбувалося протистояння між співробітниками СБУ та ГУР.

Поліція перекрила вулицю Шумську у Дніпровському районі столиці, де відбулося протистояння між силовиками. Обмежений проїзд транспорту та рух пішоходів.

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