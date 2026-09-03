У Києві підвищили тариф на воду: названо нову вартість кубометра

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Київська міська рада підтримала підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення у столиці до 63,79 гривні за кубометр. За відповідне рішення під час засідання міськради проголосували 74 депутати

Про це пише "Суспільне Київ", передає RegioNews .

Наразі загальний тариф на воду в Києві становить 30,38 гривні за кубометр. Із них 16,16 гривні припадає на водопостачання, а 14,22 гривні — на водовідведення.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що сфера водопостачання опинилася у складному фінансовому становищі через зростання вартості ресурсів, необхідних для роботи підприємства.

"Запроваджувати економічно обґрунтовані тарифи для населення ми не будемо. Але тариф на воду — у той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти, — не може залишатися на колишньому рівні", — наголосив Віталій Кличко.

За словами Кличка, галузь водопостачання фактично перебуває "на межі виживання".

Заступник міського голови Петро Пантелеєв пояснив, що запропоноване підвищення має стримати ще більший стрибок вартості послуг. За його словами, без такого рішення тариф у перспективі міг би зрости приблизно до 90 гривень за кубометр.

Пантелеєв також зазначив, що без додаткового фінансування "Київводоканалу" буде вкрай складно забезпечити його стабільну роботу взимку, зокрема під час опалювального сезону.

Окремою проблемою, за його словами, залишаються зарплати працівників підприємства, які наразі є одними з найнижчих у комунальній сфері.

Нагадаємо, що у Києві планували переглянути вартість послуг централізованого водопостачання та водовідведення. У разі затвердження нових розрахунків загальний тариф може зрости на 58,52 гривні – до 88,90 гривні за кубічний метр.