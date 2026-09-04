На Сумщині через атаки ворожих дронів поранення отримали троє людей
Протягом минулої доби російські війська здійснили 34 обстріли по 27 населених пунктах Сумської области. Ворог застосовував керовані авіабомби, артилерію, міномети та безпілотники різних типів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
У Глухівській громаді через удар БпЛА травмований 64-річний чоловік.
У Середино-Будській громаді ворожий дрон влучив у будинок, поранення дістала 42-річна жінка.
У Есманьській громаді внаслідок атаки безпілотника постраждала 45-річна жінка.
Окрім цього, через ворожі удари в регіоні пошкоджені житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська завдали 890 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.