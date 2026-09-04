Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 4 вересня РФ атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-31П, а також 121 ударним БпЛА типу Shahed (близько половини – реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу “Пародія”, S8000 "Бандероль"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:30 сили ППО знищили або подавили 103 російські безпілотники на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, у ніч на 4 вересня російські війська масовано атакували цивільну інфраструктуру Одещини безпілотниками. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, п’ятеро постраждали, серед них – дитина.