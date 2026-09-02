СБУ та ГУР запобігли теракту, який ФСБ готувала проти російського опозиціонера
СБУ спільно з ГУР МОУ запобігли теракту, який російська ФСБ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного національно-політичного руху
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.
За даними спецслужб, він прибув в Україну з нагоди Дня Незалежності.
Наразі проводяться оперативно-слідчі дії.
Подробиці спецслужби обіцяють повідомити згодом.
Нагадаємо, СБУ викрила та нейтралізувала у Краматорську Донецької області агентурну мережу ФСБ Росії. Правоохоронці затримали чотирьох місцевих жителів, які збирали для ворога інформацію про Сили оборони.
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