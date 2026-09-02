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02 вересня 2026, 08:18

СБУ та ГУР запобігли теракту, який ФСБ готувала проти російського опозиціонера

02 вересня 2026, 08:18
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Фото: СБУ
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СБУ спільно з ГУР МОУ запобігли теракту, який російська ФСБ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного національно-політичного руху

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними спецслужб, він прибув в Україну з нагоди Дня Незалежності.

Наразі проводяться оперативно-слідчі дії.

Подробиці спецслужби обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, СБУ викрила та нейтралізувала у Краматорську Донецької області агентурну мережу ФСБ Росії. Правоохоронці затримали чотирьох місцевих жителів, які збирали для ворога інформацію про Сили оборони.

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Україна РФ війна СБУ теракт ГУР російський опозиціонер
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