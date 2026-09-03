Заступник командира РДК заявив про "викрадення" СБУ та тиск заради дискредитації ГУР

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Заступник командира Російського добровольчого корпусу (РДК) Степан Каплунов заявив, що Служба безпеки України затримала його через підозру у співпраці з ФСБ, а під час перебування під вартою чинила на нього психологічний та фізичний тиск

Про це Каплунов розповів NV, а також повідомив у зверненні, опублікованому в Telegram РДК.

За словами Каплунова, 23 серпня на нього "напали невідомі", які представилися співробітниками поліції. Після цього його нібито вивезли у невідомому напрямку до того, що він назвав "таємною в'язницею".

Каплунов стверджує, що його помістили в камеру та прикували кайданками й ланцюгами. За його словами, на нього чинили психологічний тиск, через який він нібито погодився з версією про свій зв’язок із ФСБ і "перевів цей звʼязок" на свого командира Дмитра Іванова.

В окремому зверненні Каплунов заявив, що перші три дні після викрадення з ним нібито особисто працював виконувач обов’язків голови СБУ Олександр Поклад.

"Шляхом фізичного та психологічного тиску з моєю допомогою вони намагалися дискредитувати заступника командира спецпідрозділу "Тимура" Дмитра Іванова та безпосередньо Кирила Олексійовича Буданова для того, щоб приліпити співпрацю з ФСБ", — сказав Каплунов.

Через дев’ять днів після того, як його вивезли, Каплунова, за його словами, знову привезли на місце арешту. Після цього відбувся обшук його квартири. Він стверджує, що співробітники СБУ не знайшли там жодних заборонених речей.

Каплунов також заявив, що співробітники СБУ могли намагатися підкинути до його квартири невідомі предмети. За його словами, перед обшуком приміщення охороняли представники його підрозділу.

"Але коли я, співробітники СБУ та слідчий прибули на місце, в квартирі вже перебувала охорона. Тобто наш підрозділ забезпечував охорону помешкання, щоб під час обшуку в жодному разі не виникло жодних ексцесів — скажімо, щоб нічого не занесли, не підкинули тощо, аби все пройшло максимально чисто", — сказав Каплунов.

РДК також оприлюднив відео, на якому, як стверджують у корпусі, співробітники СБУ 24 серпня прямують до квартири Каплунова. Представники РДК заявили, що передали цей запис до Державного бюро розслідувань.

Після обшуку Каплунов залишився у квартирі. Він заявив, що 2 вересня через вікно спостерігав за стріляниною між представниками ГУР та СБУ.

За словами Каплунова, після стрілянини спецпідрозділ ГУР забрав його з місця інциденту. Він пов’язує своє затримання з нібито спробою дискредитувати спецпідрозділ ГУР та його командира "Тимура". Каплунов припустив, що ситуація може бути пов’язана з "корінням історичної конкуренції між цими двома службами".

Обставини ситуації, пов’язаної з повідомленнями про перестрілку між представниками СБУ та ГУР, з’ясовують Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань.

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин у коментарі Укрінформ заявив, що СБУ та ГУР уже надали медіа свої версії щодо подій.

"Зʼясуванням обставин ситуації займаються Офіс генерального прокурора та ДБР, як це і повідомлялося. Вони й дадуть деталі, коли будуть готові до цього", — зазначив Литвин.

Нагадаємо, 1 вересня у Telegram-каналі Російського добровольчого корпусу (РДК) з’явилася інформація про зникнення заступника командира корпусу Степана Каплунова. Автор допису стверджував, що його нібито викрали біля власного будинку. З цього приводу, за твердженням РДК, командування звернулося до ГУР, СБУ та ДБР.

Згодом начальник штабу РДК Олександр Фортуна заявив "Суспільному", що опублікував повідомлення про зникнення Каплунова з власної ініціативи.

Вранці 2 вересня СБУ повідомила, що її співробітники разом із ГУР запобігли теракту, який, за версією спецслужби, готувала ФСБ Росії проти одного з лідерів російського опозиційного національного руху.

У СБУ також заявили, що під час проведення слідчих дій у межах розслідування цього теракту на оперативно-слідчу групу здійснили збройний напад. За даними відомства, правоохоронці застосували зброю у відповідь, унаслідок чого поранення отримали люди, які чинили спротив.

Водночас адвокат Степана Каплунова Тарас Боровський у коментарі журналістам розповів подробиці конфлікту між СБУ та ГУР в Києві. За його словами, СБУ фактично відкрила вогонь по беззбройних людях. Відомо, що троє розвідників отримали поранення.

3 вересня Служба безпеки оприлюднила відео із заступником командира Російського добровольчого корпусу Інтернаціонального легіону ГУР МОУ Степаном Каплуновим. У відомстві заявили, що він контактував із представниками російських спецслужб та нібито отримав завдання на вбивство українських військовослужбовців.

Водночас ГУР раніше заявило про розгортання цілеспрямованої кампанії дезінформації для дискредитації воєнної розвідки та її бойових підрозділів..

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