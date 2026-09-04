Київ змінює роботу транспорту через тривалі тривоги: що планують

Фото: kyivcity.gov.ua

Київ змінює організацію роботи громадського транспорту через тривалі повітряні тривоги, які дедалі сильніше впливають на життя міста

Про це у коментарі Суспільному повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, тривалі повітряні тривоги дедалі сильніше впливають на роботу транспорту та міста загалом.

"Повітряні тривоги паралізували роботу підприємств, паралізували роботу транспорту і взагалі місто знаходиться в колапсі. І нам потрібно в нових умовах знаходити рішення для того, щоб місто далі продовжувало жити і працювати", – сказав Кличко.

Через обмеження роботи метро місто посилює наземне сполучення. За словами Кличка, 140 автобусів перекинули з інших маршрутів на напрямки, які дублюють метрополітен.

"Всі сили транспортного напрямку ми кидаємо зараз, щоб зменшити навантаження на метрополітен", – зазначив мер.

Водночас він визнав, що повністю замінити метро автобусами складно.

Київ також планує переглянути порядок руху мостами під час повітряних тривог.

"Найближчим часом зможемо відкрити навіть при повітряній тривозі роботу наших мостів. Це ключові транспортні артерії", – заявив Кличко.

За його словами, місто разом із військовими працює над змінами до чинних протоколів безпеки. Остаточні рішення мають погодити на державному рівні.

Нагадаємо, в Україні також оновлять систему оповіщення про повітряні загрози через зміну російської тактики ударів. Зокрема, запровадять два рівні загрози – жовтий та червоний, а також змінять звукові сигнали сирен.