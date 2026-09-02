Адвокат Каплунова з РДК розказав про стрілянину в Києві: СБУ фактично відкрила вогонь по беззбройних людях

Фото з відкритих джерел

Очевидець і адвокат Тарас Боровський розповів подробиці конфлікту між СБУ та ГУР в Києві. Він представляє заступника командира «Російського добровольчого корпусу» Степана Каплунова, про викрадення якого раніше повідомляли в РДК

Про це повідомляє "Главком", передає RegioNews.

Адвокат Тарас Боровський у коментарі журналістам розповів, що напередодні слідчі СБУ в супроводі озброєних спецпризначенців доставили Каплунова до квартири на вулиці Шумського, 10 в Києві, де той мешкає, для проведення слідчих дій.

Саме в цій квартирі на той час перебувала варта ГУР. З часом туди приєднались побратими та друзі Каплунова. Між командирами СБУ та ГУР на місцях вдалось уникнути конфлікту. Проте близько 8:30 ранку співробітники СБУ почали затримувати товаришів Каплунова.

"Станом на той час працівників Служби безпеки було більше. Я думаю, їх було близько 30 або 40 озброєних осіб, гарно оснащених. А нас було зі сторони друзів і команди підтримки Степана Каплунова чоловік 8 або 10, вдягнених в звичайні там джинси. В цей момент силова частина СБУ почала затримувати деяких наших побратимів і тягнути до свого автомобіля. Люди вступились за своїх друзів, відштовхуючи або якимось чином голими руками витягуючи своїх друзів із "теплих" обіймів СБУ. У відповідь озброєні працівники СБУ відкрили вогонь. Спершу попереджувальний, потім вони почали попадати по ногах наших друзів. У результаті цього вогню було поранено трьох працівників Головного управління розвідки. Один був поранений дуже тяжко, й сьогодні ми молимося за його здоров’я, і за те, щоб він зміг вижити. Другий був поранений трохи легше, але теж перебуває у тяжкому стані. Третій був, можна сказати, легко поранений, слава Богу", - говорить адвокат.

Він додав, що попередньо - з боку СБУ відкрили вогонь представники Департаменту контррозвідки, а не співробітники "Альфи", як припускали раніше. Зв'язку зі Степаном Каплуновим, за словами його адвоката, не було протягом десяти днів, відколи його викрали 23 серпня якраз під будинком на вулиці Шумського. Каплунов є військовослужбовцем ГУР, заступником командира РДК із бойової роботи.

"Людина була викрадена. Чому я кажу викрадена? Тому що, коли людину затримують, то складають протокол затримання, викликають адвоката, обирають запобіжний захід, саджають у слідчий ізолятор, хай навіть слідчий ізолятор СБУ. Обирають запобіжний захід, не пов’язаний з позбавленням волі й так далі. Повідомляють про підозру, у тебе є адвокат, допити. В даному разі людину просто запхали в автомобіль і вивезли в невідомому напрямку", - каже Тарас Боровський.

Він зазначив, що Каплунов є росіянином, який з 2014 року воює за Україну. Зокрема, в "Азові", "Правом секторі". Він також брав участь у боях за Київщину в 2022 році, коли отримав тяжке поранення.