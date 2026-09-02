13:59  02 вересня
За допомогою ChatGPT підробив довідку МСЕК: на Рівненщині чоловік отримав штраф
09:58  02 вересня
У Польщі жінка тягала за волосся 13-річну дівчинку через українську мову
07:56  02 вересня
У Києві в підʼїзді багатоповерхівки знайшли вбитим чоловіка
UA | RU
UA | RU
02 вересня 2026, 16:10

Адвокат Каплунова з РДК розказав про стрілянину в Києві: СБУ фактично відкрила вогонь по беззбройних людях

02 вересня 2026, 16:10
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Очевидець і адвокат Тарас Боровський розповів подробиці конфлікту між СБУ та ГУР в Києві. Він представляє заступника командира «Російського добровольчого корпусу» Степана Каплунова, про викрадення якого раніше повідомляли в РДК

Про це повідомляє "Главком", передає RegioNews.

Адвокат Тарас Боровський у коментарі журналістам розповів, що напередодні слідчі СБУ в супроводі озброєних спецпризначенців доставили Каплунова до квартири на вулиці Шумського, 10 в Києві, де той мешкає, для проведення слідчих дій.

Саме в цій квартирі на той час перебувала варта ГУР. З часом туди приєднались побратими та друзі Каплунова. Між командирами СБУ та ГУР на місцях вдалось уникнути конфлікту. Проте близько 8:30 ранку співробітники СБУ почали затримувати товаришів Каплунова.

"Станом на той час працівників Служби безпеки було більше. Я думаю, їх було близько 30 або 40 озброєних осіб, гарно оснащених. А нас було зі сторони друзів і команди підтримки Степана Каплунова чоловік 8 або 10, вдягнених в звичайні там джинси. В цей момент силова частина СБУ почала затримувати деяких наших побратимів і тягнути до свого автомобіля. Люди вступились за своїх друзів, відштовхуючи або якимось чином голими руками витягуючи своїх друзів із "теплих" обіймів СБУ. У відповідь озброєні працівники СБУ відкрили вогонь. Спершу попереджувальний, потім вони почали попадати по ногах наших друзів. У результаті цього вогню було поранено трьох працівників Головного управління розвідки. Один був поранений дуже тяжко, й сьогодні ми молимося за його здоров’я, і за те, щоб він зміг вижити. Другий був поранений трохи легше, але теж перебуває у тяжкому стані. Третій був, можна сказати, легко поранений, слава Богу", - говорить адвокат.

Він додав, що попередньо - з боку СБУ відкрили вогонь представники Департаменту контррозвідки, а не співробітники "Альфи", як припускали раніше. Зв'язку зі Степаном Каплуновим, за словами його адвоката, не було протягом десяти днів, відколи його викрали 23 серпня якраз під будинком на вулиці Шумського. Каплунов є військовослужбовцем ГУР, заступником командира РДК із бойової роботи.

"Людина була викрадена. Чому я кажу викрадена? Тому що, коли людину затримують, то складають протокол затримання, викликають адвоката, обирають запобіжний захід, саджають у слідчий ізолятор, хай навіть слідчий ізолятор СБУ. Обирають запобіжний захід, не пов’язаний з позбавленням волі й так далі. Повідомляють про підозру, у тебе є адвокат, допити. В даному разі людину просто запхали в автомобіль і вивезли в невідомому напрямку", - каже Тарас Боровський.

Він зазначив, що Каплунов є росіянином, який з 2014 року воює за Україну. Зокрема, в "Азові", "Правом секторі". Він також брав участь у боях за Київщину в 2022 році, коли отримав тяжке поранення.

"Головне управління розвідки точно нікому не бажає зла. Я переконаний, що Служба безпеки України теж нікому не бажає зла. Ми всі любимо Україну, ми всі стоїмо за Україну. Я думаю, що і з одного, і з іншого боку є дуже серйозні ветерани з пораненнями, захисники України. І треба знайти спільну мову і діалог", - каже адвокат.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
стрілянина СБУ Київ
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
На Херсонщині браконьєри сплатять понад пів мільйона гривень за незаконний вилов
02 вересня 2026, 17:58
Уночі ворог масовано атакував енергетику Одещини: без світла залишилися понад 350 тисяч родин
02 вересня 2026, 17:46
Жовтий та червоний рівні тривоги, та нові правила для метро Києва: уряд готує масштабне оновлення заходів безпеки
02 вересня 2026, 17:26
У Черкасах викрили салон із надання інтимних послуг та мережу сутенерства
02 вересня 2026, 16:59
На Херсонщині викрили посадовців на фіктивному працевлаштуванні для броні від мобілізації
02 вересня 2026, 16:49
На Харківщину чекає найважча зима: ОВА готує плани захисту енергетики
02 вересня 2026, 16:24
Унаслідок денної атаки дронів на Київ постраждали 9 людей: прокуратура розпочала розслідування
02 вересня 2026, 15:59
На Харківщині жінку звільнили з дитячого садка через Viber
02 вересня 2026, 15:45
У Дніпрі зросла кількість постраждалих від ворожої атаки
02 вересня 2026, 15:34
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Валерій Пекар
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Всі блоги »