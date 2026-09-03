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03 вересня 2026, 12:31

СБУ оприлюднила відео із заступником командира РДК: адвокат заявив про тиск і погрози

03 вересня 2026, 12:31
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Скриншот із відео
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Служба безпеки оприлюднила відео із заступником командира Російського добровольчого корпусу Інтернаціонального легіону ГУР МОУ Степаном Каплуновим

Про це інформу RegioNews із посиланням на прессслужбу відомств.

У відомстві заявили, що він контактував із представниками російських спецслужб та нібито отримав завдання на вбивство українських військовослужбовців.

За даними СБУ, Каплунов мав підготувати замах на одного з лідерів російського опозиційного руху, який планував приїхати до України на День Незалежності. Також, за інформацією спецслужби, йому пропонували за гроші ліквідувати інших військових Сил оборони України.

У СБУ заявили, що Каплунов визнав факт контактів із представниками ФСБ РФ та повідомив слідчим інформацію, яка допомогла встановити інших причетних до підготовки злочину.

Відомство також стверджує, що в його телефоні виявили листування з представником російської спецслужби.

Водночас адвокат Каплунова Тарас Боровський заявив "Українській правді", що відео було записане під тиском. За його словами, чоловіка утримували, катували та погрожували вбивством.

У СБУ повідомили, що Каплунова відпустили, оскільки він нібито співпрацював зі слідством та надав інформацію про контакти з ФСБ.

Окремо у Службі безпеки прокоментували вчорашній конфлікт між представниками СБУ та ГУР у Києві. Там заявили, що така ситуація "точно не мала статися".

Розслідуванням інциденту займається Державне бюро розслідувань. У СБУ заявили, що сприятимуть слідству для об’єктивного встановлення всіх обставин події.

Що відомо про стрілянину

1 вересня у Telegram-каналі Російського добровольчого корпусу (РДК) з’явилася інформація про зникнення заступника командира корпусу Степана Каплунова. Автор допису стверджував, що його нібито викрали біля власного будинку. З цього приводу, за твердженням РДК, командування звернулося до ГУР, СБУ та ДБР.

Згодом начальник штабу РДК Олександр Фортуна заявив "Суспільному", що опублікував повідомлення про зникнення Каплунова з власної ініціативи.

Вранці 2 вересня СБУ повідомила, що її співробітники разом із ГУР запобігли теракту, який, за версією спецслужби, готувала ФСБ Росії проти одного з лідерів російського опозиційного національного руху.

У СБУ також заявили, що під час проведення слідчих дій у межах розслідування цього теракту на оперативно-слідчу групу здійснили збройний напад. За даними відомства, правоохоронці застосували зброю у відповідь, унаслідок чого поранення отримали люди, які чинили спротив.

Водночас адвокат Степана Каплунова Тарас Боровський у коментарі журналістам розповів подробиці конфлікту між СБУ та ГУР в Києві. За його словами, СБУ фактично відкрила вогонь по беззбройних людях. Відомо, що троє розвідників отримали поранення.

Стрілянина сталася у Дніпровському районі Києва, на житловому масиві Березняки.

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